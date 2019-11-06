Курган, , 11:07 — REGNUM В Кургане вечером 5 ноября автобус сбил 17-летнюю школьницу на пешеходном переходе на проспекте Конституции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Подросток госпитализирована в больницу имени Красного креста с телесными повреждениями, отмечают в ведомстве.

Напомним, 31 октября 2019 года в думе Курганской области начальник Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин заявил, что в регионе на протяжении пяти последних, совершённых по вине водителей автобусов.

За девять месяцев 2019 года по вине водителей автобусов в Зауралье произошло 23 ДТП, при которых один человек погиб и 49 получили ранения различной степени тяжести.