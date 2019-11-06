Уфа, , 11:04 — REGNUM К поиску пропавшего мужчины с двумя детьми в Уфе подключились спасатели из Нижнего Новгорода. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По словам спасателей, в настоящий момент водолазы обследуют ямы и свалы в акватории реки Уфы, вблизи которой был обнаружен автомобиль пропавших мужчины и его двух сыновей.

Для поиска людей спасатели используют сонар. Отмечается, что также запланировано обследование реки Белой. В настоящее время водолазами обследовано порядка 47 тысяч кв. метров.

Напомним, что 26 октября 37-летний мужчина с двумя сыновьями пяти и восьми лет вышли из дома на прогулку и до настоящего времени не вернулись. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».