Горловка, ДНР, 6 ноября 2019, 10:55 — REGNUM В ходе обстрела окраин Горловки был частично обесточен посёлок шахты 6/7, заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 6 ноября «Донецкое агентство новостей».
На место выехали представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК) для фиксации последствий обстрелов.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР. На южном направлении украинские формирования использовали гаубицы калибра 122 мм, что запрещено Минскими соглашениями.
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