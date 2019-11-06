Раменское, Московская область, , 10:46 — REGNUM Очевидцы сняли на видео аварию, которую устроил дрифтер в Московской области. Запись появилась в группе «Раменское онлайн» социальной сети «ВКонтакте».

В описании говорится, что происшествие случилось подмосковном Жуковском. В этом месте дрифтеры регулярно упражняются в езде прямо на проезжей части.

На кадрах водитель автомобиля, выписывавшего виражи на дороге, не справился с управлением и въехал в проезжавший мимо автомобиль. В результате пострадала также припаркованная машина. Очевидцы отмечают, что дрифтер скрылся с места аварии, но оставил на месте происшествия передний номер. В итоге, по данным источника, его лишили водительских прав.