Воронеж, , 10:39 — REGNUM 34-летняя воспитатель одного из детских садов Воронежа предстанет перед судом по обвинению в сбыте наркотиков, сообщил ИА REGNUM 6 ноября старший помощник прокурора области Михаил Усов. Теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Наркоторговлей женщина решила заняться, чтобы заработать денег. По версии следствия, в мае 2019 года через интернет она заказала наркотические средства, расфасовала их по пакетикам. Продавала запрещённые средства женщина прямо возле своей квартиры — несмотря на то, что с ней проживали дети. Задержали женщину правоохранители при попытке реализации очередной партии героина.

Обвиняемая свою вину полностью признала. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Воронежа.