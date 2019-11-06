Волгоград, , 10:38 — REGNUM Неизвестные пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгоград в ночь на 6 ноября. Злоумышленники подсоединили к устройству два газовых баллона.

По тревожному сигналу к банкомату приехали сотрудники частного охранного предприятия. В помещении они никого не застали.

«На полу лежали два баллона с газом. От них тянулся шланг к банкомату. Неизвестные пытались взорвать его, но, видимо, что-то или кто-то их спугнул. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Кругом установлены камеры видеонаблюдения. Записи помогут сложить полную картинку для понимания», — рассказал сетевому изданию « Волгоград онлайн » сотрудник частного охранного предприятия.

В пресс-службе волгоградского отделения ПАО «Сбербанк» инцидент подтвердили и уточнили, что в интересах следствия не будут раскрывать подробности. Офис работает в обычном режиме.

В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, официальных комментариев пока не поступало.