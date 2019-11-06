Волгоград, 6 ноября 2019, 10:38 — REGNUM Неизвестные пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгоград в ночь на 6 ноября. Злоумышленники подсоединили к устройству два газовых баллона.
По тревожному сигналу к банкомату приехали сотрудники частного охранного предприятия. В помещении они никого не застали.
В пресс-службе волгоградского отделения ПАО «Сбербанк» инцидент подтвердили и уточнили, что в интересах следствия не будут раскрывать подробности. Офис работает в обычном режиме.
В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, официальных комментариев пока не поступало.