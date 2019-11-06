Нейпьидо, , 10:39 — REGNUM В дорожной аварии в Мьянме погибли не менее 13 человек. Об этом 6 ноября сообщает агентство «Синьхуа», ссылаясь на информацию от местных властей.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось на дороге. В это время водитель второго автобуса пытался избежать столкновения с опрокинувшимся транспортным средством и въехал в дерево.

Сообщается, что в ДТП также пострадали 25 человек. Их доставили в ближайшую больницу.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября в Волгограде маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик. В дорожной аварии пострадали шесть человек.