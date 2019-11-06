Кропивницкий, Украина, 6 ноября 2019, 10:35 — REGNUM Две трети Кировограда (переименован в Кропивницкий) остались без тепла, заявил мэр города Андрей Райкович 5 ноября на своей странице в социально сети Facebook.
Чиновник рассказал, что работы велись несогласованно. В результате был повреждён газопровод среднего давления, и котельную пришлось отключить.
Райкович пообещал сделать всё, чтобы в кратчайшие сроки теплоснабжение города было восстановлено.
Напомним, Кировоградская область стала одним из регионов Украины, имеющих долги перед «Нафтогазом». Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в указанных областях может начаться с задержкой.
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