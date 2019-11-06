Кропивницкий, Украина, , 10:35 — REGNUM Две трети Кировограда (переименован в Кропивницкий) остались без тепла, заявил мэр города Андрей Райкович 5 ноября на своей странице в социально сети Facebook.

«Сегодня произошло практически чрезвычайное событие! Две трети города остаются без тепла. Одно из предприятий, которое расположено рядом с юго-западной котельной, начало работы на своей ветке газопровода», — рассказал он.

Чиновник рассказал, что работы велись несогласованно. В результате был повреждён газопровод среднего давления, и котельную пришлось отключить.

Райкович пообещал сделать всё, чтобы в кратчайшие сроки теплоснабжение города было восстановлено.

Напомним, Кировоградская область стала одним из регионов Украины, имеющих долги перед «Нафтогазом». Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в указанных областях может начаться с задержкой.

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