Благовещенск, , 10:34 — REGNUM В Тындинском районе Амурской области спасатели ведут поиск двух рыбаков, пропавших неделю назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: К поискам рыбаков в Японском море подключились сахалинские спасатели

Двое рыбаков, как пишут местные паблики, 1961 и 1962 годов рождения, 28 октября уехали на рыбалку в район участка Апсакан, в 112 километрах от поселка Ларба. Амурчане добрались до зимовья, но с 31 октября и до настоящего времени об их местонахождении ничего не известно.

Искать пропавших выехали спасатели из Сковородино. Им предстоит доехать до зимовья, откуда они и приступят к поискам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжается операция по поиску шести пропавших рыбаков, которые вышли на лодке в море ещё 26 октября и по настоящее время не вернулись.