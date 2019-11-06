Псков, , 10:31 — REGNUM В Псковской области сильные дожди размыли грунтовую дорогу в Дедовичском районе, ограничив транспортную доступность шести населённых пунктов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, аварийная ситуация произошла на дороге Шапинка — Мухарево, у которой разрушилось земляное полотно.

Дорогу временно перекроют. По словам председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина, проработаны варианты ремонта повреждённого участка. Планируется, что сегодня, 6 ноября, при благоприятных погодных условиях, будет установлена новая водопропускная труба и восстановлено дорожное покрытие.

Отметим, что в Псковской области сильные дожди шли двое суток. В областном центре — Пскове — ливни подтопили городские дворы и улицы.