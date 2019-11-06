Белоярский район, Югра, , 10:26 — REGNUM В Югре уволен начальник управления капитального строительства города Белоярского в связи с утратой доверия. Экс-руководителя подозревают во взятке в 1,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что начальник управления капитального строительства в декларации о доходах за 2017 год не указал о получении от бизнесмена займа на 1,4 млн рублей. Также данные сведения отсутствовали в его справках о доходах и за 2018 год.

По представлению прокуратуры, глава Белоярского района уволил начальника управления капитального строительства.

А по факту займа против бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки»), так как деньги в долг были взяты у предпринимателя, с которым заключались муниципальные контракты на строительство объектов.