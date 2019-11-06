Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:32 — REGNUM Генеральная прокуратура России даст правовую оценку срыву строительства дамб в Комсомольске-на-Амуре. Дамбы так и не смогли достроить с 2013 года, когда город пережил самое масштабное наводнение в своей истории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Замгенпрокурора России Игорь Ткачев на совещании, посвященном строительству дамб, отметил, что краевые власти ослабили контроль по данному направлению, несмотря на то, что сообщения о срыве сроков строительства гидрозащитных сооружений поступали в правительство Хабаровского края не один год.

В настоящее время уже прекращены контракты с подрядчикам, которые сорвали сроки строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Хабаровский край пережил масштабное наводнение. В 2019 году ситуация повторилась, хотя и в меньшем масштабе. 2019 год выявил серьезные недоработки в вопросах защиты поселений от Большой воды.