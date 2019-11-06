Кострома, , 10:22 — REGNUM Во время пожара в Костромской области на территории ювелирного завода погиб один человек. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

По данным журналистов телеканала, возгорание произошло в ночь на 6 ноября в поселке Красное-на-Волге. Во время пожара погиб 43-летний охранник, который находился в комнате охраны и не смог выйти. Дверь, закрытую изнутри спасатели сняли с помощью «болгарки». Мужчину достали, но медики не смогли спасти ему жизнь.

По предварительной версии, причиной пожара стали скачки напряжения в электропроводке. До этого на заводе были проблемы с электроснабжением и работали генераторы. Очевидцы рассказали, что был хлопок и загорелся один из приборов.

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