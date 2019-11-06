Радужный, Югра, , 10:15 — REGNUM В Югре бывшего директора предприятия «Комбинат общественного питания» обвиняют в присвоении денег предприятия в виде премий, а также в коммерческом подкупе. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что директор комбината питания города Радужного в июне 2011 года от одного из бизнесменов получила взятку в размере 300 тыс. рублей за обеспечение заключения с ним договора на поставку продовольствия. Кроме того, руководительница с сентября 2005 года по март 2016 года издала и подписала необоснованные приказы о выплате себе премий на сумму более 86 тыс. рублей.

Женщина обвиняется по п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего…») и по ч.1 ст.285 УК РФ («Использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы…»).

Уголовное дело рассмотрят в суде по существу.