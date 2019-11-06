Уссурийск, Приморский край, , 10:23 — REGNUM В Уссурийском районе Приморского края медведь напал на охотника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Встреча медведя с охотником произошла в районе села Яконовка, мужчина был доставлен в реанимационное отделение Уссурийской городской больницы с травмами головы и лица. Как отметили в УМВД по городу Уссурийску, у мужчины имелось разрешение на охоту в данном районе, а также зарегистрированное оружие. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке от лап медведя погиб начальник группы по обследованию средств навигационного оборудования маячной службы воинской части, ещё один смотритель маяка был ранен.