Уфа, , 10:25 — REGNUM Восемь миллионов рублей по налоговым платежам задолжал предприниматель в Башкирии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба республиканского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России

По сообщению пресс-службы ведомства, по данному факту в отношении 44-летнего жителя Уфы было возбуждено исполнительное производство.

В ходе проверки было установлено, что у предпринимателя в собственности находится самоходные машины, два жилых строения и одно здание, а также земельный участок. На данное имущество судебные приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий.

В результате, предприниматель погасил долг по налогам и оплатил штраф за несвоевременную их уплату в размере 567 тысяч рублей.