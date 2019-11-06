Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали двух молодых мужчин, которые пытались увезти их в неизвестном направлении несколько комплектов рам и крышек от люков. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 5 ноября у дома 38 по улице Бабушкина сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили автомобиль «Газель». За рулем находился 24-летний уроженец одного из азиатских государств СНГ, а на пассажирском сиденье — его 23-летний соотечественник. Полицейские обнаружили в машине несколько комплектов рам и крышек от люков.

«Граждане пояснили, что взяли их у дома на Дальневосточном проспекте», — отметили в Главке.

Задержанные были доставлены в отдел полиции для разбирательства. В отношении них составлены протоколы о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания в РФ. Происхождение люков и рам будет устновлено.

Постоянные кражи крышек люков уже несколько лет остаются проблемой для всех ресурсоснабжающих организаций города. Уголовное наказание за такую кражу составляет два года лишения свободы, что не останавливает распоясавшихся воров.

По данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с января по сентябрь 2019 года специалисты зафиксировали хищение 586 крышек люков. При этом за тот же период прошлого года было совершено 205 хищений.