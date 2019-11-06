Москва, , 10:04 — REGNUM Хирурги достали пулю из глаза 17-летней москвички, сообщает «Московский комсомолец».

Происшествие случилось во время романтического свидания, на котором молодой человек пострадавшей, 17-летний ученик одной из столичных школ, устроил сцену ревности. Он достал пистолет и выстрелил в подругу, а после, увидев кровь, позвал на помощь.

Родители привезли девушку в детскую Морозовскую больницу. Врачи установили, что пуля застряла в верхнем веке глаза. Они не только спасли зрение, но и провели операцию без ущерба для внешности пострадавшей.

Отмечается, что перед выяснением отношений несовершеннолетние выпили бутылку вина.