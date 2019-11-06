Новосибирск, , 10:04 — REGNUM Новосибирская прокуратура организовала проверку после появления в СМИ информации о получении пожилой женщиной ожогов из-за падения в яму с кипятком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прокурор Кировского района Новосибирска организовал проверку сведений СМИ о полученных 89-летней женщиной ожогах в результате падения в яму с кипятком на ул. Костычева, — сообщили в ведомстве. — Прокуратура оценит действия ответственных за ремонт и содержание теплотрассы, прилежащей территории должностных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 ноября 2019 года в Новосибирске 89-летняя пенсионерка провалилась в яму с кипятком. Она была доставлена в больницу. Её состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое

Напомним, это уже не первый подобный случай в Новосибирске. В сентябре 2019 года в яму с кипятком провалилась женщина с ребёнком.

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