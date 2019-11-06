Соледар, ДНР, , 10:04 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 159 единиц боеприпасов, сообщили 6 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили семь мин калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские формирования выпустили одну мину калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили четыре снаряда из гаубиц калибра 122 мм, 33 мины калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), применили вооружение БМП, гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Васильевка, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Петровское, Новосёловка-2, Саханка, Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате обстрела ВСУ населённого пункта Коминтерново загорелся жилой дом. Зафиксировано прямое попадание в хозяйственную постройку на окраине Горловки. Частично обесточена одна улица. Жертв среди мирных граждан не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время обстрелов Горловки снаряд попал в жилой дом. Мужчина, находившийся в доме, не пострадал.

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