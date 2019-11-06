Рязань, , 10:00 — REGNUM На пересечении Михайловского и Московского шоссе в Рязани обрушился верхний свод канализационного железобетонного коллектора диаметром 800 мм, сообщает 6 ноября пресс-служба мэрии. На ликвидацию провала потребуется две недели. Движение ограничено по одной полосе движения Михайловского шоссе по направлению к Московскому шоссе.

Ремонтная бригада проведёт герметизацию верхнего свода трубопровода, затем котлован засыплют. Специалистам придётся раскопать новый участок дороги и смонтировать там камеры переключения стоков. Планируется, что работы завершат 19 ноября. Во время проведения аварийного ремонта потребителей не станут отключать от водоснабжения.

В городском управлении энергетики и ЖКХ причиной обрушения назвали образование газовой коррозии участка коллектора.