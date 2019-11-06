Новосибирск, , 09:57 — REGNUM Пожилая женщина, которая провалилась в коммунальную яму с кипятком в Кировском районе Новосибирска, была госпитализирована с 40% ожогов верхней половины туловища, а также обеих рук.

Как рассказали родственники пострадавшей, в больнице 89-летнюю пенсионерку подключили к искусственной вентиляции легких, её состояние оценивается как крайне тяжёлое, пишут «Все новости Новосибирской области».

В настоящее время яма, в которую провалилась женщина, закопана — сразу после происшествия городские власти выделили трактор для этого.

Следователи сейчас выясняют, у кого состоят на балансе эти коммуникации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября 2019 года в частном секторе в Кировском районе Новосибирска 89-летняя пенсионерка провалилась в коммунальную яму с кипятком.

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