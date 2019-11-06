Могадишо, , 10:00 — REGNUM В настоящее время предпринимаются крупные усилия по оказанию помощи пострадавшим от наводнения в Сомали, передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, в результате удара стихии 370 000 жителей восточноафриканской страны были перемещены и 10 погибли.

Одним из наиболее пострадавших районов является Беледвейн, недалеко от границы с Эфиопией.

Две основные реки района вышли из берегов после продолжительного проливного дождя, отмечают журналисты. Теперь агентства по оказанию помощи обеспокоены риском малярии и диареи.

Танзания, Кения, Судан и Эфиопия также столкнулись с массовым наводнением с сотнями тысяч перемещенных лиц.