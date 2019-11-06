Новосибирск, , 09:49 — REGNUM В Новосибирске пожилая женщина получила 40% ожогов тела, провалившись в коммунальную яму с кипятком.

Как пишут «Все новости Новосибирской области», инцидент произошёл ещё 2 ноября в частном секторе в Кировском районе города. Пострадавшей оказалась 89-летняя пенсионерка.

«Предварительно установлено, что жительница вышла из своего домовладения во двор, где увидела пары, которые исходили от земли. Подошла к месту и упала», — цитирует издание представителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Михаила Третьякова.

Отмечается, что перед этим женщина обратилась к сантехнику с заявлением о прорыве трубы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в середине сентября 2019 года в центре Новосибирска в яму с кипятком провалились женщина с ребёнком — под ними провалился асфальт на тротуаре.

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