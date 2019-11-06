Владивосток, , 10:07 — REGNUM В бухте Средняя на юге Приморского края последних оставшихся в «китовой тюрьме» белух грузят на борт научного судна для перехода к месту выпуска в естественную среду обитания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время в китовой тюрьме остаётся 43 особи белухи, доставлять которых в естественную среду обитания решено с помощью научно-исследовательского судна «Профессор Кагановский».

Такое решение было принято с подходом штормов, которые сорвут принятую схему доставки мормлеков в Охотское море.

Как сообщало ИА REGNUM, погрузка белух на судно прерывалось из-за сильного ветра, тем не менее, сегодня, 6 ноября, погрузка была возобновлена.