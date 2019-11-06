Петропавловск-Камчатский, , 10:04 — REGNUM На Камчатке «героиня» видео с издевательствами над малышом, стала фигуранткой уголовного дела. К уголовной ответственности привлечен и супруг садистки, опекун мальчика. Они систематически избивали маленького ребенка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Хабаровске разыскивают пропавшую три дня назад девочку

Поводом для проверки правоохранительных органов стало попавшее в сеть видео, на котором взрослая женщина унижала и оскорбляла маленького мальчика, била его. Голодный ребенок был напуган и плакал. Она сама сидела за столом с бутылкой водки, блинами и красной икрой.

«За жрачку родину продаст!», — орёт женщина.

Садистку искали на Колыме и на Сахалине, но отыскали на Камчатке, в городе Елизово. Как выяснилось, она работает завхозом в детском саду, куда ходит ребенок, и является супругой опекуна малыша. Мать мальчика лишена родительских прав. Следователи выяснили, что в опекунской семье над малышом систематически издевались.

Теперь семейная пара, у которой имеются собственные дети, один из них несовершеннолетний, пойдет под суд.

Ребенок изъят и живёт у другой семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске разыскивают 11-летнюю девочку, которая 3 ноября ушла гулять с друзьями и не вернулась домой.