Тюмень, , 09:45 — REGNUM В Тюмени поздно вечером 5 ноября на улице Судоремонтной пенсионерка сбила на пешеходном переходе 15-летнюю школьницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, 61-летняя тюменка, управляя Hyundai, не пропустила пешехода. В результате ДТП девочка получила травмы.

Уже в ночь на 6 ноября на пересечении улиц Республики — Семакова 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкода», не пропустила «Фольксваген-Поло», идущий по главной дороге. В результате ДТП ссадины и ушибы получили пассажиры «Фольксвагена».