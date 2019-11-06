Оренбург, , 09:40 — REGNUM В центре Оренбурга совершено ограбление офиса мирозаймов. На микрофинасовую организацию совершено вооруженное нападение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на ул. Чкалова. Угрожая менеджерам ножом, мужчина похитил деньги. Момент разбоя попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

По горячим следам злоумышленник задержан. Им оказался 26-летний горожанин, который ранее пользовался услугами микрофинансовой организации. Он оформлял денежные займы.

Мужчина признался, что на преступление его толкнули трудные жизненные обстоятельства. В настоящее время в отношении оренбуржца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.