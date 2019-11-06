Ольгинский район, , 09:42 — REGNUM Сахалинские спасатели подключились к поискам рыбаков, пропавших в Японском море 26 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во вторник, 5 ноября, с борта самолёта-амфибии Бе-200 в 134 км юго-западнее населённого пункта Ольга визуально было обнаружено перевёрнутое судно, опознать которое не представлялось возможным. К нему было направлено судно «Спасатель Кавдейкин» с сотрудниками Сахалинского спасательного центра на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, спасательная операция охватила тысячу километров береговой черты, более 12 тысяч квадратных километров морской акватории, но поиски шести рыбаков по настоящее время не принесли никакого результата.