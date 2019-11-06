станция Сара, , 09:24 — REGNUM В Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту смертельного несчастного случая на Саринском элеваторе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, работница элеватора погибла в ночь на 1 ноября. Во время работ женщина упала в короб с семенами подсолнечника, и работницу затянуло в воронку, по которой подавались семена для просушки. Смерть наступила от удушья.

В настоящее время назначена судмедэкспертиза. Проверяется исполнение требований законодательства об охране и безопасности труда на предприятии.