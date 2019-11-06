Самара, , 09:21 — REGNUM В Самаре конфликт между соседями из-за шума в ночное время привел к смерти одного из них. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры по Самарской области.

В суде было установлено, что сосед обвиняемого шумел ночью и мешал спать жильцам дома. Поэтому 29-летний житель п. Береза Самары зашел к нему в квартиру и попытался урезонить нарушителя общественного порядка. Во время разговора возник конфликт, в ходе которого обвиняемый неоднократно наносил удары ногами и руками по потерпевшему. От полученных травм нарушитель спокойствия скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Отмечается, что обвиняемый явился с повинной и активно способствовал в раскрытии преступления. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.