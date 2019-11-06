Ростов-на-Дону, , 09:05 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, виновник которого скрылся с места происшествия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дорожная авария случилась на трассе Ростов — Азов в направлении областного центра предположительно 3 ноября. Родные пропавшего ростовчанина предположили, что он стал жертвой произошедшего ДТП, но поиски привели к результату спустя время.

«5 ноября 2019 года в лесопосадке в Азовском районе недалеко от хутора Зеленый обнаружено тело 22-летнего жителя Ростова-на-Дону. Ранее на автодороге были обнаружены его кроссовки, пятна бурого цвета, осколки стекла, часть бампера транспортного средства, а также следы волочения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». С участием подозреваемого в совершении преступления проводятся следственные действия. Также будет проведён ряд экспертиз.

ИА REGNUM напоминает, что в региональном управлении МВД РФ ранее сообщили, что подозреваемым в совершении преступления является сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Азовский». По итогам служебной проверки он уволен из правоохранительных органов.

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