Дзун-Хемчикский район, , 09:01 — REGNUM В Туве возбудили уголовное дело против 23-летней жительницы города Чадан по обвинению в мошенничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, девушка расплатилась в магазине сувенирными банкнотами «Банк приколов».

По словам продавщицы, покупательница расплатилась за продукты купюрами номиналами 2 и 5 тыс. рублей. Получив сдачу в размере 4,1 тыс. уже настоящими деньгами, она скрылась.

Правоохранители после проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую. Она уже признала вину, а похищенные продукты и деньги изъяты. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области сотрудницу почты уличили в том, что выдавала пенсии местным жителям купюрами «Банка приколов». Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Волгоградский почтальон выдавала пенсии купюрами из «Банка приколов»