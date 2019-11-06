Артёмовский, Свердловская область, , 08:51 — REGNUM В свердловском Артёмовском районе прокуратура выясняет обстоятельства трагедии, которая привела к гибели мальчика 2012 года рождения в реке. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

уже известно, что семья ребёнка не состоит на учётах в органах профилактики. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик погиб 3 ноября. Под ним треснул лёд и ребёнок провалился в воду. Местный житель пытался его спасти, но сам чуть не погиб. Тело мальчика нашли вечером того же дня.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале ребёнок катался по льду реки и утонул