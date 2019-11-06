Артёмовский, Свердловская область, , 08:42 — REGNUM В Свердловской области мальчик 2012 года погиб в реке Ирбитка. Трагедия произошла в районе Красногвардейского посёлка Артёмовского района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Трагедия произошла 3 ноября днём. Предположительно, мальчик катался со своим другом по льду реки. Лёд треснул и ребёнок провалился в воду.

На призывы о помощи отозвался один из местных жителей, который бросился в ледяную воду. Мальчика спасти не удалось. Сам спаситель тоже чуть не погиб, но его смогли вытащить из реки.