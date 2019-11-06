Хабаровск, , 08:34 — REGNUM В Хабаровске 3 ноября 11-летняя школьница вышла гулять с друзьями и пропала. Девочку ищут правоохранительные органы и волонтёры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Известно, что ребенок пошел гулять в 15 часов дня 3 ноября. Ближе к 19 часам все дети разошлись по домам, но девочка домой не вернулась. Родители ребенка обратились в полицию и поисковые организации.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края помогут семье Дениса Лисова, который бежал с тремя детьми от шведской ювенальной юстиции.