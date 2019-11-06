Кабанский район, Бурятия, , 08:22 — REGNUM Спасатели вторые сутки ищут двух рыбаков с перевернувшейся на Байкале лодки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, 5 ноября якорем-кошкой было обследовано триста квадратных метров дна залива Сор Черкалово.

«На лодке «Стрингер-550» было обследовано 5 км береговой линии. Пропавшие не обнаружены. На сегодня запланированы водолазные погружения в месте, где была найдена лодка», — добавили спасатели.

Отмечается, что пропавшие — мужчина и женщина — были жителями села Исток Кабанского района. Как сообщало ИА REGNUM, тело третьего рыбака было найдено местными жителями возле перевернувшейся лодки. Его тело уже передано правоохранителям.

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