Барнаул, , 08:15 — REGNUM Депутата алтайского краевого законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.

Единственный учредитель управляющей компании совместно с её директором присваивали денежные средства, вносимые гражданами в счет оплаты за услуги ресурсоснабжающих организаций, объяснила помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова. По её словам, общая сумма, похищенная с использованием вывода средств на счета подконтрольных организаций, составила более 40 млн. рублей.

Рассмотрев все обстоятельства этого уголовного дела, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение, то есть, хищение чужого имущества»), Центральный районный суд назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тыс. рублей. Также депутат лишён права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как уже сообщал, ранееАндрей Волков обвинялсяв двух эпизодах совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ст. 315 УК РФ («Организация совершения злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда, а равно воспрепятствования их исполнению и руководство исполнением совершения этого преступления»), но свою вину не признаёт.

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