Кобани, Сирия, , 08:10 — REGNUM Камнями и обувью забросали патрули России и Турции в Сирии жители деревень в местности Кобани, в которой проводится совместное патрулирование военных двух стран. Об этом 6 ноября сообщает North Press Agency.

По данным журналистов, жители местных деревень намеренно встали возле дорог, по которым проводится совместное патрулирование, и этим своим действием выражали недовольство проездом военных России и Турции по их деревням.

Кроме этого, по сообщениям Reuters, в одной из этих деревень местным жителям удалось остановить бронированные автомобили российского патруля и залезть на один из них.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Россия и Турция провели второе совместное патрулирование в северо-восточной части Сирии, в нем принимает участие около 50 единиц бронетехники.