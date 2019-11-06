Уфа, , 08:08 — REGNUM Парк «Ватан» в Уфе подвергся нападению вандалов. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба администрации Кировского района города.

По словам чиновников, 4 ноября неизвестные сломали замок на площадку амфитеатра и гоняли по парку на автомобилях. В результате вандалы повредили брусчатку, газон и решетки ливневой канализации.

Отмечается, что вандалы побывали почти на всей территории комплекса, в том числе и на склоне от конгресс-холла «Торатау».

По сообщению пресс-службы администрации района, информация по автомобилям, которые устраивали там заезд, будет передана стражам порядка. Напомним, что парк «Ватан» является одной из достопримечательностей Уфы. Здесь проводятся масштабные массовые акции республиканского уровня. Рядом с парком располагается памятник Салавату Юлаеву и одноименная площадь.