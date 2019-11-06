Ташкент, , 08:00 — REGNUM Ситуация вокруг атаки вооруженной группы на погранзаставу «Ишкобод» в Таджикистане изучается сотрудниками пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана, 6 ноября сообщили в пограничном ведомстве республики.

В ведомстве добавили, что пограничники Узбекистана находится в контакте с коллегами из Таджикистана.

Напомним, в результате атаки 20 боевиков на заставу №4 «Ишкобод» в 60 километрах от Душанбе ликвидировано 15 нападавших. Погибли солдат пограничных войск и сотрудник милиции Таджикистана.

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