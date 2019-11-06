Томск, , 07:59 — REGNUM Житель Томска 1949 года рождения купил у неизвестного мужчины 237 монет и две ложки за 370 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе УМВД по Томской области.

Информация о хищении денег у пожилого томича поступила в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска. Монеты и ложки неизвестный продал под видом антиквариата.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница города Омска предстанет перед судом за мошенничество с квартирами на 14 млн рублей.

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