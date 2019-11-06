Кабул, , 07:58 — REGNUM Один военнослужащий погиб в результате взрыва на рынке афганской провинции Каписа, передает телеканал TOLOnews.

Еще двое военнослужащих были ранены в результате взрыва. Также ранения различной степени тяжести получили десять гражданских лиц, среди которых шестеро — женщины. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября на юго-востоке Афганистана произошел теракт. В результате взрыва у обочины дороги в районе Сархавза погибли семь человек.

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