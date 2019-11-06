Пермь, , 07:39 — REGNUM В Перми за первые четыре дня ноября зафиксировано 15 случаев, когда люди получили травы из-за гололеда. Об этом сообщает официальное сообщество службы скорой медицинской помощи Перми и Пермского района в соцсети.

«С 1 по 4 ноября включительно осуществили 15 результативных вызовов по поводу «поскользнулся, упал». Разумеется, речь не идёт о «упал, встал, отряхнулся и пошёл» — девять пациентов госпитализированы в больницы, шесть — в травмпункты», — оставлена запись на странице сообщества медиков.

Сотрудники службы скорой помощи также отметили, что диагнозы, которые поставили травмированным пермякам, типичны для зимних падений — это переломы и черепно-мозговые травмы.

Медработники предполагают, что в ближайшие недели тенденция продолжится, поскольку прогноз погоды — неблагоприятный.

Напомним, в Прикамье ожидается экстремальное количество осадков — дождя и снега, а также резкие колебания температуры воздуха. В столице региона введен режим повышенной готовности городских служб. В круглосуточном режиме ведется уборка снега и обработка улиц противогололедной смесью.

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