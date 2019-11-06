Чита, , 07:32 — REGNUM В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября из сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава и правоохранители.

Согласно данным, размещённым в группе поискового Отряда им. Кости Долгова в «ВК», один из убежавших является особо опасным преступником, совершившим убийство, другой судим за кражу.

Уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. из-под стражи в Бурятии сбежал обвиняемый в изнасиловании.

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