Душанбе, , 07:20 — REGNUM Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе совершила группа боевиков, 6 ноября сообщили в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Инцидент произошел ночью в 60 километрах западнее Душанбе, на заставе №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад».

В атаке принимали участие 20 членов вооруженной группы. 15 нападавших ликвидированы в ходе спецоперации силовых ведомств. От рук боевиков погибли солдат пограничных войск и один милиционер. Преступникам удалось захватить пять автоматов.