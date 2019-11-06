Хьюстон, США, , 07:14 — REGNUM Подозреваемого в стрельбе на вечеринке в честь Хеллоуина в американском Гринвилле отпустили из-под стражи, передает радиостанция WBAP.

По словам местного шерифа Рэнди Микса, подозреваемого освободили из-под стражи из-за отсутствия достаточных доказательств и из-за недостаточной помощи со стороны свидетелей. По этой причине шериф обратился к окружному прокурору с просьбой не предпринимать никаких действий против задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября произошла стрельба на вечеринке выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University), на которой присутствовали сотни человек. В результате стрельбы погибли два человека, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

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