Чита, , 07:11 — REGNUM Неисправность воздушного судна послужила сегодня, 6 ноября, причиной задержки рейса до Москвы в читинском аэропорту. Как сообщает ZAB.RU со ссылкой на справочную аэропорта, речь идёт о неисправности самолёта, принадлежащего авиакомпании S7.

По некоторым данным, вылет перенесли на семь часов, пассажиры отправятся в Москву в 17:00 по местному времени.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 г. в аэропорту Читы экстренно приземлился двухмоторный самолёт L-410. Известно, что воздушное судно вылетело из Читы в один из районов Забайкалья, однако было вынуждено вернуться обратно из-за срабатывания датчика низкого давления масла в двигателе.

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