Курск, , 07:01 — REGNUM Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Курской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло в районе 4:00 по московскому времени на 13-м километре трассы Щигры — Колпна. По предварительной версии, иномарка Audi столкнулась с грузовиком КамАЗ. В результате столкновения погибли водитель и четыре пассажира легковушки. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

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