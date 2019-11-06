Чита, , 06:58 — REGNUM В Забайкалье прибыл Самиль Шамсутдинов — отец солдата-срочника, расстрелявшего своих сослуживцев в ЗАТО Горный. Судя по интервью с ним, которое опубликовала забайкальская газета «Вечерка», арестованный чувствует себя нормально.

«У сына всё нормально, единственное, что изменилось, я заметил, что у парня стал взгляд взрослого человека. Никакого отклонения в психике не заметил. Спрашивал, как дома дела, сказал, что в тюрьме сейчас кормят лучше, чем в армии. О самой трагедии не разговаривали, но я понял, что всё произошло из-за дедовщины. Сын дал понять, что его довели до крайней точки», — отметил Самиль Шамсутдинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября при смене караула солдат-срочник из военной части, расположенной в ЗАТО Горный, взял автомат и расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части.

СКР сразу же возбудил уголовное дело п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц») и даже обнародовал имя стрелявшего — рядовой Рамиль Шамсутдинов. По некоторым данным, расстрел происходил прицельно, а на допросе задержанный признался, что нисколько не жалеет о своём поступке.

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